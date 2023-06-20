Ольховский: теннисистка Аванесян заставила Касаткину рисковать и ошибаться

Во втором круге турнира в Берлине Элина Аванесян встретится с Анной Блинковой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россиянка Элина Аванесян сумела навязать свой ритм игры и заставляла рисковать и ошибаться свою соотечественницу Дарью Касаткину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) в пользу Аванесян. В следующем круге она сыграет с соотечественницей Анной Блинковой.

"В концовке третьего сета Касаткина вела 6:4 на тай-брейке, и Аванесян просто кидала мяч в центр, а Касаткина пуляла мяч непонятно куда. Это просто необъяснимо, от игрока топ-20 не ожидаешь такой игры. С другой стороны, надо отдать должное Аванесян, она сумела справиться с давлением и своими нервами. Она навязала сопернице свой ритм и заставила Касаткину рисковать и ошибаться, молодец", - сказал Ольховский.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Турнир проводится с 2021 года, первый розыгрыш выиграла россиянка Людмила Самсонова, действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.