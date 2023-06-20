Олег Малышев стал генеральным директором "Спартака"

Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Член совета директоров московского "Спартака" Олег Малышев назначен на должность генерального директора футбольного клуба. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Спартака".

На этом посту Малышев сменил Евгения Мележикова, договор с которым был расторгнут по соглашению сторон.

Малышев вошел в состав совета директоров "Спартака" в 2022 году. Мележиков занимал пост генерального директора "Спартака" с июня 2021 года. До этого он работал управляющим директором и директором по безопасности клуба.

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах, на 4 очка отстали от занявшего второе место столичного ЦСКА, на 16 - от чемпиона страны петербургского "Зенита".