В МОК заявили, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде еще не решен

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что не было принято решений и относительно квалификации на Игры в Париже

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже еще не решен. Об этом журналистам во вторник сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Позиция МОК по поводу украинских и российских спортсменов совершенно не изменилась. Мы выражаем солидарность украинским спортсменам, в то время как российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. И я могу вам напомнить, что мы пока не принимали никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже", - сказал Адамс.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК подчеркнули, что нынешние рекомендации не связаны с Олимпиадой.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.