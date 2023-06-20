Александрова обыграла Самсонову и вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3

ТАСС, 20 июня. Россиянка Екатерина Александрова во вторник победила соотечественницу Людмилу Самсонову в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Александровой. Ее следующая соперница определится в матче между американкой Кори Гауфф и представительницей Чехии Катериной Синяковой. В другом матче дня россиянка Вера Звонарева уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (3:6, 2:6).

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету четыре победы на турнирах WTA. Последний на сегодняшний день титул россиянка выиграла 18 июня на соревнованиях в нидерландском Хертогенбосе. Александрова не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Самсоновой 24 года, она располагается на 15-й строчке рейтинга WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее четвертого круга. Как и Александрова, Самсонова является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, общий фонд составляет свыше $780 тысяч. Турнир проводится с 2021 года, первой его выиграла Самсонова, действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.