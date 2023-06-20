В Нижнем Новгороде торжественно открыли летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

В соревнованиях примут участие порядка 4,5 тыс. спортсменов, будет разыграно 548 комплектов наград

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Церемония открытия вторых по счету летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоялась во вторник в Нижнем Новгороде. Соревнования пройдут в 14 регионах России, в них примут участие порядка 4,5 тыс. спортсменов, сообщил журналистам глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Соревнования проводим по 22 видам спорта, которые входят в программу летних Паралимпийских игр, участвуют все субъекты Российской Федерации, ожидается, что примут участие порядка 4,5 тыс. человек. Финальные соревнования проводятся в 14 городах России, среди наших спортсменов, которые принимают участие в этих играх, сильнейшие спортсмены планеты, чемпионы Паралимпийских игр, мира, Европы", - рассказал Рожков.

Во время Игр планируется разыграть 548 комплектов медалей. По итогам будет сформирован общий зачет среди регионов. Рожков выразил надежду на то, что старты пройдут достойно и интересно.

Непосредственно в Нижнем Новгороде состоятся соревнования по пяти видам спорта - плаванию, теннису на колясках, триатлону, дзюдо и голболу. Игры также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Ленинградской, Московской, Саратовской и Тульской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан и Чувашия.

Павел Рожков отметил, что город неслучайно был выбран для церемонии открытия. "На самом деле, Нижний Новгород - кузница подготовки спортсменов высокого класса. Все объекты готовы, чтобы провести данные соревнования", - сказал глава ПКР.

Игры в таком формате стали проводить по поручению президента РФ Владимира Путина, после того как спортсменов не допустили до зимних Паралимпийских игр в Пекине. Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоялись в марте 2022 года в Ханты-Мансийске, летние - в октябре 2022 года в Сочи. "Мы надеемся, [такие соревнования] станут традиционными в нашей стране", - добавил Рожков.

Церемония открытия

Во время открытия Игр перед участниками соревнований выступили артисты Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова, Губернский оркестр и театр "Пиано". В церемонии выноса флагов регионов-участников приняли участие чемпионы Паралимпийских игр, заслуженные мастера спорта РФ Виктория Ищиулова (Оренбургская область), Дмитрий Сафронов (Нижегородская область), Михаил Асташов (Свердловская область). Особых оваций удостоились спортсмены из Донецкой Народной Республики, регион будут представлять более 20 атлетов.

"Я считаю, что уровень достойный, смотря на данное мероприятие. Чтобы поддерживать форму, этого достаточно", - сказала в беседе с ТАСС Виктория Ищиулова, которая отметила прекрасный уровень организации соревнований.

На церемонии открытия также произнесли клятвы спортсменов, судей и тренеров. "Мы будем выступать на этих Играх паралимпийцев, соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, без применения допинга и других препаратов, во славу спорта и во имя чести своих команд", - произнес клятву российский пловец Роман Жданов.