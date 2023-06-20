Навка: на первых показах ледового мюзикла "Спящая красавица" в Сочи ожидаются аншлаги

Всего с 20 июня по 30 сентября в "Сочи парке" пройдут более 80 показов шоу

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Третий сезон мюзикла на льду с олимпийскими чемпионам "Спящая красавица. Легенда двух королевств" стартовал в Сочи. На первых выступлениях артистов ожидаются аншлаги, сообщила на брифинге для журналистов генеральный продюсер, режиссер-постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Всего с 20 июня по 30 сентября в "Сочи парке" состоятся более 80 показов "Спящей красавицы". В шоу примут участие олимпийские чемпионы, в том числе Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"У нас уже сложилась такая замечательная традиция. Мы привозим сюда наше очередное, потрясающее волшебное шоу, нашу сказку, которую все гости "Сочи парка" ждут с нетерпением. Сегодня и завтра ожидаются аншлаги. Сочи - главный курорт нашей страны, и замечательно, что "Сочи парк" дает возможность туристам и гостям окунуться в эту сказку и соприкоснуться с прекрасным видом спорта", - сообщила Навка.

Как уточняется на сайте "Сочи парка", "Спящая красавица. Легенда двух королевств" - это уникальное ледовое шоу, не имеющее аналогов в мире. Специально для постановки шатер "Сочи парка" трансформируется в современную ледовую площадку, для создания которой задействовано более 100 тонн настоящего льда. Кроме прокатов фигуристов, зрители увидят трюки, световое и фаер-шоу, декорации-трансформеры. Для ледового мюзикла создано более 100 оригинальных костюмов.