Организаторы ожидают до 8 тыс. гостей на первом турнире "Игры будущего" в Казани

Соревнования пройдут в начале следующего года в Казани

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. От 7 до 8 тыс. гостей ожидают организаторы первого международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в следующем году в Казани. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.

"Уже есть предварительные заявки от 256 клубов, 2 тыс. участников - цифра кажется небольшой, но речь идет только о членах клубов, которые будут непосредственно играть. Емкость мероприятия предварительно оценивается в 7-8 тыс., потому что вместе с этими участниками традиционно приезжают тренеры, группы фанатов, группы поддержки", - рассказал Карпов.

На площадке пресс-центра ТАСС АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" подписала соглашение с Уральским федеральным университетом по отбору волонтеров на первые "Игры будущего". Всего к событию планируется подготовить 1,5 тыс. волонтеров, 100 из которых - иностранцы.

"Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.