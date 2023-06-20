Навка объяснила причину отмены ледового шоу "Спящая красавица" в Луганске

По словам продюсера шоу, такое решение было принято, чтобы не подвергать команду рискам

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отменила проведение своего ледового шоу "Спящая красавица" в Луганске из-за рисков. Об этом она сообщила во вторник на брифинге для журналистов, посвященном открытию шоу в Сочи.

"Действительно, должны были состояться наши гастроли в Луганской Народной Республике, Луганске, и все было для этого готово. Но, к сожалению, в данный момент мы не имеем возможности рисковать, я не имею возможности рисковать жизнью своих ребят, нашей команды. Мы верим, что у нас будет возможность еще привезти [шоу] и порадовать детей Луганской Народной Республики, показать им наше волшебство", - сказала Навка, выразив надежду, что эти гастроли состояться в ближайшем будущем.

Во вторник в Сочи начался третий сезон мюзикла на льду с олимпийскими чемпионами "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Это уникальное ледовое шоу, не имеющее аналогов в мире. Специально для постановки шатер "Сочи парка" трансформируется в современную ледовую площадку, для создания которой задействовано более 100 тонн настоящего льда. Представления продолжатся до 30 сентября.