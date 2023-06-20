Роналду первым среди футболистов провел 200 матчей в составе национальной сборной

Форвард вышел в стартовом составе команды Португалии на матч отборочного турнира чемпионата Европы со сборной Исландии

ТАСС, 20 июня. Нападающий Криштиану Роналду во вторник вышел на поле в своем 200-м матче за сборную Португалии по футболу и стал первым игроком в истории, который смог достичь данной отметки.

Роналду вышел в стартовом составе в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против команды Исландии. Прежним рекордсменом по этому показателю был Бадер аль-Мутава из Кувейта, который 196 раз выходил на поле в составе своей сборной.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры форвард также играл за английский "Манчестер Юнайтед", португальский "Спортинг" и итальянский "Ювентус". С декабря 2022 года Роналду выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.