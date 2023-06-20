Навка: мировую популярность российского фигурного катания не удастся убить

По мнению олимпийской чемпионки, отечественные фигуристы были, есть и будут самыми лучшими в мире

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Российское фигурное катание давно обрело мировую популярность, которую "убить" не удастся. Об этом во вторник журналистам сообщила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Весь мир старается убить популярность фигурного катания именно российского, но им это не удастся, потому что наши фигуристы были, есть и будут самые лучшие во всем мире. И популярность фигурного катания в нашей стране никогда не пропадет", - сказала Навка.

Ранее спортивный агент и продюсер Ари Закарян высказал мнение в интервью порталу Sport24, что рынок ледовых шоу в России может быть перенасыщен. Он провел аналогию с ситуацией, возникшей в США в конце 90-х годов. "Всеми нами очень любимый Ари Закарян, это действительно лучший друг всех фигуристов, нам давно уже это пророчит, лет так 20, наверное", - отметила Навка.

Во вторник в Сочи стартовал третий сезон мюзикла на льду с олимпийскими чемпионами "Спящая Красавица. Легенда двух королевств". Показы шоу будут проходить до 30 сентября.