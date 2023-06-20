Черчесов заявил, что "Ференцварош" ставит цель выйти в групповой этап Лиги чемпионов

По словам главного тренера венгерской команды, "Ференцварош" хочет сделать шаг вперед в новом сезоне

ТАСС, 20 июня. Футболисты венгерского "Ференцвароша" сделают все возможное, чтобы в сезоне-2023/24 успешно пройти квалификационный турнир Лиги чемпионов и попасть в групповую стадию соревнований. Об этом "Спорт-Эскпрессу" во вторник сообщил главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский клуб сыграет с командой "Клаксвик" с Фарерских островов.

"Ставим цель вновь выиграть чемпионский титул и успешнее, чем в прошлом сезоне, сыграть в Кубке Венгрии, - сказал Черчесов. - Что касается выступлений в Европе, то сделаем все от нас зависящее, чтобы до конца пройти квалификационный турнир и попасть в основной турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы играли в Лиге Европы, и на этот раз хочется сделать шаг вперед".

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. В сезоне-2022/23 "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы, уступив в двух матчах этой стадии германскому "Байеру" (0:2, 0:2)."Ференцварош" в пятый раз подряд стал чемпионом Венгрии, под руководством Черчесова команда из Будапешта завоевала второй титул чемпиона страны. В прошлом году клуб также выиграл Кубок Венгрии.