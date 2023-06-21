Михайлов: избрание в Зал славы показывает, что хоккеисты играют именно для болельщиков

Из россиян на включение в Зал хоккейной славы претендуют Борис Михайлов, Сергей Гончар, Александр Мальцев и Александр Могильный

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выбор в Зал хоккейной славы указывает на то, что хоккеисты выходят играть именно для зрителей. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

"Приятно осознавать, что я являюсь кандидатом в Зал славы, причем, если мне не изменяет память, уже лет восемь. Естественно, это почетно, если тебя избирают, так как на тебя обращают внимание. Мы ведь играем для зрителей, для народа", - сказал Михайлов.

Голосование на включение в Зал славы в канадском Торонто пройдет в среду, начало в 22:00 мск. Помимо Михайлова, кандидатами на вхождение являются Сергей Гончар, Александр Мальцев, Александр Могильный. Кроме россиян на вступление в Зал славы из игроков претендуют Род Бриндамор, Патрик Элиаш, Кёртис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Джереми Рёник, Кит Ткачук, Пьер Тарджон, Хенрик Зеттерберг, Кори Кроуфорд, Хенрик Лундквист и Джастин Уильямс. В Зал славы будут введены четыре хоккеиста.

Михайлов также является участником Суперсерии 1972 года - первого соревнования между сборной СССР и командой Канады, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он участвовал в Суперсерии 1974 года в составе советской команды против сборной Канады, составленной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации, а также в матчах в составе ЦСКА против клубов НХЛ. В 2000 году Михайлов был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек, включая трехкратного обладателя Кубка Стэнли и двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея. Большинство членов Зала славы являются игроками НХЛ, лицами, тренировавшими клубы или являвшиеся генменеджерами или владельцами команд лиги, судьями, работавшими на матчах лиги.

Из россиян в Зал хоккейной славы включены Владислав Третьяк (введен в 1989 году), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов. Никогда не игравший в НХЛ Третьяк стал первым европейским игроком, введенным в Зал славы.