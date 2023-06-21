Мальцев назвал включение в Зал славы в Торонто одной из высших наград в мировом хоккее

Голосование на включение в Зал славы в канадском Торонто пройдет в среду

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Включение в Зал славы является одной из высших наград в мировом хоккее. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Александр Мальцев.

"Буду очень доволен, если меня выберут. Думаю, что нахождение там - одна из высших наград в хоккее", - сказал Мальцев.

Голосование на включение в Зал славы в канадском Торонто пройдет в среду, начало в 22:00 мск. Помимо Мальцева, кандидатами на вхождение являются Сергей Гончар, Борис Михайлов, Александр Могильный и еще 12 игроков. В Зал славы будут введены четыре хоккеиста.

Мальцев также является участником Суперсерии 1972 года - первого соревнования между сборной СССР и командой Канады, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он участвовал в Суперсерии 1974 года в составе советской команды против сборной Канады, составленной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации, а также в матчах против клубов НХЛ. В 1999 году Мальцев был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет из 18 человек, включая трехкратного обладателя Кубка Стэнли и двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова. В Зал хоккейной славы могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея. Большинство членов Зала славы являются игроками НХЛ, лицами, тренировавшими клубы или являвшиеся генменеджерами или владельцами команд лиги, судьями, работавшими на матчах лиги.

Из россиян в Зал славы включены Владислав Третьяк (введен в 1989 году), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов. Никогда не игравший в НХЛ Третьяк стал первым европейским игроком, введенным в Зал хоккейной славы.