Черчесов прокомментировал назначение Кержакова главным тренером сербского "Спартака"

Россиянин подписал контракт с клубом сроком на один год

ТАСС, 21 июня. Главный тренер чемпиона Венгрии по футболу клуба "Ференцварош" Станислав Черчесов считает, что российские специалисты могут успешно работать за рубежом. Такое мнение он высказал в среду "Спорт-Экспрессу", комментируя назначение Александра Кержакова главным тренером сербского "Спартака" из Суботицы.

"Если иностранные специалисты тренируют в России, то почему наши тренеры не могут работать за границей? Александр сделал свой выбор, и я искренне желаю ему удачи. Пользуясь случаем, отмечу работу своего коллеги Магомеда Адиева, который вновь порадовал результатом во главе сборной Казахстана. А еще поздравляю Дмитрия Гунько, который выиграл с "Урарту" чемпионат и Кубок Армении", - сказал Черчесов.

О назначении Кержакова сербский "Спартак" объявил в субботу, контракт заключен на один год с возможностью продления на один сезон.

Кержакову 40 лет, его последним местом работы была кипрская "Кармиотисса". После окончания карьеры футболиста он тренировал "Пари Нижний Новгород" и томскую "Томь". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.