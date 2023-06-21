Тренер молодежной сборной России назвал полезным прошедший сбор футболистов

Основной задачей сбора было получение игрового опыта в новом составе, отметил Иван Шабаров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбор молодежной команды России по футболу нового созыва был полезным. Такое мнение ТАСС в среду высказал главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

"На этот сбор мы ставили следующие задачи в порядке значимости, - сказал Шабаров. - Во-первых, получение игрового опыта в новом составе. Хоть мы и были знакомы с большинством футболистов, но в таких сочетаниях команда играла впервые. Во-вторых, просмотр игроков и определение их уровня подготовленности для молодежной сборной России. У нас были хорошие соперники, мы играли против молодежной сборной Белоруссии, которая сейчас выступает в отборе на чемпионат Европы среди игроков до 21 года, и команды высшей лиги".

"На этом фоне хорошо проявляется истинный уровень наших молодых игроков. И в-третьих, достижение положительного результата. Хоть это и товарищеские матчи, но так как это сборная России, мы обязаны стараться добиваться победы. Первые две задачи были выполнены. Тренерский штаб получил много информации для анализа, мы смотрели не только за тем, как игроки проявляют себя на поле, но и вне его. Сейчас мы занимаемся анализом этих данных, но уже сейчас могу сказать, что сбор был очень полезен", - добавил Шабаров.

Команда провела сбор в подмосковном Новогорске и Минске с 10 по 19 июня, в конце апреля комитет сборных Российского футбольного союза (РФС) утвердил решение о переходе статуса молодежной сборной России команде юношей 2004-2005 годов рождения. Во время сбора молодежная команда России уступила "Торпедо-БелАЗу" (0:1) и молодежной сборной Белоруссии (1:5) в товарищеских матчах.

С 2019 года молодежную сборную России возглавлял Михаил Галактионов. Его контракт с РФС истек 31 декабря 2022 года, сейчас он возглавляет московский "Локомотив".