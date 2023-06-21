21 июня, 06:47
Мировой футбол

Черчесов рассказал о предсезонных сборах венгерского футбольного клуба "Ференцварош"

Во время второго сбора команды планируется две товарищеские игры, отметил Станислав Черчесов

ТАСС, 21 июня. Главный тренер венгерского клуба "Ференцварош" Станислав Черчесов доволен работой футболистов на предсезонном сборе в Австрии. Об этом он рассказал в среду "Спорт-Экспрессу".

В прошедшем сезоне "Ференцварош" завоевал второй под руководством Черчесова титул чемпиона страны. В сезоне-2021/22 клуб также выиграл Кубок Венгрии.

"С 15-го числа мы работаем в Австрии, недалеко от границы со Словенией. Вчера провели в Словении контрольный матч с местной командой, которая вышла в высший дивизион. Ребята играли на фоне серьезных нагрузок, матч завершился со счетом 0:0. Я доволен тем, как наши футболисты относятся к делу. В расположении, правда, нет восьми игроков из разных национальных сборных и еще трех травмированных, но не мы одни сейчас находимся в таком положении, так что скидок не делаем", - сказал Черчесов.

"Рассчитываем, что ко второму сбору вернутся в строй как минимум семь из восьми игроков сборных и двое травмированных. Наш первый сбор завершится 22 июня, а второй начнется 26-го числа и продлится до 4 июля. В рамках второго сбора планируем сыграть, в частности, с [азербайджанским] "Карабахом" и [австрийским] "Зальцбургом". Это будут серьезные спарринги", - добавил он.

Черчесову 59 лет, он возглавляет "Ференцварош" с декабря 2021 года. С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии. Также он возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16, пермский "Амкар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн", московские "Динамо" и "Спартак", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России (2007). 

Теги:
Мировой футбол
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