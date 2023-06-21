Бывшая первая ракетка мира Навратилова сообщила, что завершила лечение рака

В январе теннисистка сообщила, что заболела раком груди и горла

ТАСС, 21 июня. Победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка чешского происхождения Мартина Навратилова завершила процесс лечения рака груди и горла. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"После целого дня обследований я получила положительный ответ! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонной терапии и лучевым волшебникам. Какое облегчение!" - написала Навратилова.

2 января Навратилова рассказала, что больна раком груди и горла. Сообщалось, что болезнь была диагностирована после обследования в начале ноября. Представитель Навратиловой добавила, что заболевание находилось на ранней стадии и шансы на выздоровление оценивались довольно высоко. 21 марта Невратилова в интервью телеканалу TalkTV рассказала, что, по словам врачей, она смогла победить рак, однако ей еще предстоит пройти профилактическое облучение груди.

Бывшая теннисистка ранее уже болела раком груди - 13 лет назад, но смогла вылечиться с помощью лучевой терапии.

На счету Навратиловой 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 31 - в парном и 10 - в смешанном. Она является рекордсменкой по нахождению на первой строчке мирового рейтинга в парном разряде (237 недель) и победам на Уимблдоне в одиночном разряде (9 титулов). Всего на ее счету 167 титулов в одиночном разряде и 177 - в парном.