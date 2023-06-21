Тренер ЦСКА Федотов рассказал, что посвятил победу в Кубке России родителям и семье

Столичный клуб в решающем матче турнира в серии пенальти обыграл "Краснодар"

ТАСС, 21 июня. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов посвятил победу в прошедшем сезоне Фонбет - Кубка России родителям, семье и всем близким людям. Об этом Федотов рассказал "Спорт-Экспрессу" в среду.

"Это море эмоций. Получается так: чем дольше ты не заканчиваешь играть в футбол, тем дальше тренерская карьера отодвигает тебя от этих трофеев. Но жалеть мне не о чем. Этот трофей - награда за проделанный труд, за любовь к футболу. Поэтому в первую очередь эту победу посвящаю родителям, именно они привили любовь к этому прекрасному виду спорта. А моя собственная семья страдает из-за него больше всех! Если мы в коллективе пообщались, сняли все острые углы, сбросили груз нервного напряжения, то они часто остаются одни, и им приходится очень непросто. Поэтому мои жена, дочь, близкие и все наше окружение испытывали море зашкаливающих эмоций. Это было супер! И им тоже посвящаю эту победу", - сказал Федотов.

"И, естественно, [посвящаю трофей] огромной армии болельщиков, которые поддерживают и меня, и армейский клуб. Мы видели матч с "Ростовом", когда весь стадион оставался на местах и в течение часа приветствовал нас после финального свистка. На кубке была та же история - ни один не ушел с празднования. Это дорогого стоит, потому что футбол - для болельщиков. И даже пусть их будет несколько человек на стадионе, мы все равно продолжим играть с такой же страстью. А если не будет: в свое время мы прекрасно чувствовали их энергетику, потому что знали - они обязательно смотрят нас по телевизору и находятся всегда рядом с нами, отдавая команде свое тепло", - добавил он.

11 июня ЦСКА в серии пенальти со счетом 6:5 победил "Краснодар" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз в истории. Команда завоевала первый титул с 2018 года, тогда красно-синие стали обладателями Суперкубка России. В завершившемся сезоне Мир - Российской премьер-лиги армейцы завоевали серебряные медали, чемпионом страны стал петербургский "Зенит". 15 июля армейцы в матче за Суперкубок России сыграют с петербуржцами, игра пройдет в Казани.