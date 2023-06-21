21 июня, 07:18
Летние олимпийские виды спорта

Гимнастки Аверины планируют выступить в начале августа на турнире в Минске

Антон Новодережкин/ ТАСС
Дина и Арина Аверины
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Арина Аверина отметила, что вместе с сестрой планирует дальше развивать художественную гимнастику в России и во всем мире

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не собираются уходить из спорта, они выступят в начале августа на международном турнире "Золотая роза" в Минске, если успеют подготовиться к соревнованиям. Об этом сообщила ТАСС в среду Арина Аверина.

"Мы планируем дальше развивать художественную гимнастику, как в нашей стране, так и во всем мире, - ответила Арина Аверина на вопрос, чем они с сестрой будут заниматься после получения дипломов. - Что касается спорта, то мы выступим в начале августа в Минске, если успеем подготовиться".

20 июня сестры Аверины получили дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО "Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации".

Международный турнир по художественной гимнастике "Золотая роза" пройдет в Минске со 2 по 8 августа. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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