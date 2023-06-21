Суд примет решение по компенсации за отмену чемпионата мира по волейболу в конце года

Всероссийская федерация волейбола потребовала компенсацию в размере $80 млн

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне примет решение по иску Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с требованием компенсации за отмену чемпионата мира ближе к концу года. Об этом ТАСС в среду сообщил Люк Питте, юрист, представляющий сторону ВФВ.

"В соответствии с правилами CAS разбирательство считается конфиденциальным, и мы не можем его комментировать. Можно сказать, что решение, скорее всего, не будет принято раньше, чем через несколько месяцев. Предположительно, ближе к концу года", - сказал юрист.

В мае 2023 года стало известно, что ВФВ подала иск в CAS с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира. Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн.