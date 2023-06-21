Федотов считает, что Акинфеев обладает нужными качествами для работы тренером

Одним из важнейших качеств голкипера является умение быть самим собой, подчеркнул главный тренер ЦСКА

ТАСС, 21 июня. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев имеет черты характера, необходимые для работы тренером. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал главный тренер армейского клуба Владимир Федотов.

"Игорь уже много лет капитан ЦСКА. А капитанами, тем более надолго, просто так не становятся, ведь это требует сумасшедших личностных качеств, которые он способен проявить в любой ситуации. Думаю, одним из важнейших качеств Акинфеева остается умение быть самим собой - таким великолепным, стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к людям и окружающей его обстановке. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером, если он, конечно, этого пожелает", - сказал Федотов.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду клуба вратарь выступает с 2003 года, он провел за команду 740 матчей. С командой голкипер шесть раз становился чемпионом России, по семь раз - обладателем кубка и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 Акинфеев выиграл Кубок УЕФА. В составе сборной России Акинфеев провел 111 матчей. С национальной командой он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.