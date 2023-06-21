Федотов считает, что Акинфеев обладает нужными качествами для работы тренером

ТАСС, 21 июня. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев имеет черты характера, необходимые для работы тренером. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал главный тренер армейского клуба Владимир Федотов.
"Игорь уже много лет капитан ЦСКА. А капитанами, тем более надолго, просто так не становятся, ведь это требует сумасшедших личностных качеств, которые он способен проявить в любой ситуации. Думаю, одним из важнейших качеств Акинфеева остается умение быть самим собой - таким великолепным, стержневым и справедливым человеком, который не меняется по отношению к людям и окружающей его обстановке. Это ключевые вещи, которые помогут ему стать хорошим тренером, если он, конечно, этого пожелает", - сказал Федотов.
Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду клуба вратарь выступает с 2003 года, он провел за команду 740 матчей. С командой голкипер шесть раз становился чемпионом России, по семь раз - обладателем кубка и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 Акинфеев выиграл Кубок УЕФА. В составе сборной России Акинфеев провел 111 матчей. С национальной командой он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.