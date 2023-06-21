СМИ: футболист ЦСКА Чалов согласился перейти в турецкий "Галатасарай"

По информации источника, о подписании контракта может быть объявлено в ближайшие недели

ТАСС, 21 июня. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов дал устное согласие на переход в турецкий футбольный клуб "Галатасарай", переговоры продвигаются быстро. Об этом в среду сообщил турецкий портал Fanatik.

По информации источника, главной целью "Галатасарая" является сохранение лучшего бомбардира команды в сезоне-2022/23 аргентинца Мауро Икарди, а Чалов входит в список нападающих, к которым турецкий клуб проявляет наибольший интерес. Источник сообщил, что о подписании контракта с россиянином может быть объявлено в ближайшие недели.

Ранее о том, что Чалов попал в сферу интересов турецких клубов "Галатасарай" и "Фенербахче", написал журналист Фабрицио Романо. Контракт форварда с ЦСКА истекает в 2024 году, в прошедшем сезоне форвард провел 41 матч в разных турнирах, забил 24 мяча и сделал 6 результативных передач.

"Галатасарай" является действующим чемпионом Турции, в сезоне-2022/23 команда набрала 88 очков в 36 матчах и начнет следующий еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА, всего за основную команду армейского клуба провел 220 матчей, в которых отметился 73 голами и 39 голевыми передачами. В составе ЦСКА он трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 2022 году Чалов на правах аренды представлял швейцарский "Базель", за который сыграл в 16 встречах, отличился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами и стал серебряным призером чемпионата. За сборную России Чалов провел 4 матча и не отметился результативными действиями.