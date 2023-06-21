21 июня, 07:54
ММА

Россиянин Вадим Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории

AP Photo/ Jeff Chiu
Вадим Немков
© AP Photo/ Jeff Chiu

Боец сместил с первого места бразильца Патрисио Фрейре

ТАСС, 21 июня. Российский боец смешанного стиля Вадим Немков стал лидером рейтинга Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

17 июня Немков в четвертый раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей кубинца Йоэля Ромеро. Россиянин сместил с первого места рейтинга бразильца Патрисио Фрейре. Тройку лучших замыкает украинец Ярослав Амосов.

Немков стал чемпионом 21 августа 2020 года. На счету 31-летнего спортсмена 16 побед и 2 поражения. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
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