Нагорных назвал своей мечтой победу "Локомотива" в чемпионате России

В прошедшем сезоне "Локомотив" занял восьмое место

ТАСС, 21 июня. Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что победа команды в чемпионате России по футболу является желанием, для осуществления которого клуб приложит все усилия. Об этом Нагорных рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Любой клуб, любой спортсмен мечтает победить. Конечно, мы мечтаем об этом. Мы хотим, чтобы снова на красно-зеленой улице был праздник. Будем прилагать все усилия для этого", - сказал Нагорных.

В прошедшем сезоне "Локомотив" занял восьмое место в турнирной таблице Мир - Россиской премьер-лиги . Последний раз железнодорожники выигрывали чемпионский титул в сезоне-2017/18.