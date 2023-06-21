Ольховский считает, что теннисисткам Звонаревой и Уильямс нет смысла заканчивать карьеру

Спортсменки способны проходить в основную часть турниров и добиваться там побед, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева и американка Винус Уильямс могут выходить в основную часть турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому им нет смысла объявлять о завершении карьеры. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Сейчас Звонарева играет в свое удовольствие. Если у нее есть силы и желание, то зачем ей завершать карьеру? То же самое можно сказать и о Винус Уильямс, ей 43 года, она прошла первый круг, выдержала трехчасовой матч в таком возрасте. Обе способны проходить в основную часть турниров и добиваться там побед, сейчас они в такой стадии своей карьеры, когда на них ничто не давит", - сказал Ольховский.

"Сейчас в женском теннисе уровень игроков примерно равен, за исключением Соболенко, [Иги] Свёнтек (первой ракетки мира - прим. ТАСС) и [Елены] Рыбакиной (третьей ракетки мира - прим. ТАСС). Кроме этих теннисисток никто не показывает стабильную игру, поэтому я не вижу причин, по которым Звонарева и Уильямс не могут продолжать играть", - добавил собеседник агентства.

39-летняя Звонарева прошла квалификацию в основную часть турнира в Берлине, где в первом круге уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко. 43-летняя Уильямс вышла во второй круг турнира в британском Бирмингеме, где сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Звонарева занимает 1243-ю позицию в рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах в одиночном разряде под эгидой организации. В 2010 году она доходила до финалов Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата США в одиночном разряде, стала бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, в составе женской сборной России выигрывала Кубок Федерации в 2004 и 2008 годах. На ее счету также три победы на турнирах Большого шлема в парном разряде.

Уильямс занимает 697-ю позицию в мировом рейтинге, на счету американки 49 побед на турнирах WTA. Она выиграла семь турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14 в парном. Она также является четырехкратной олимпийской чемпионкой и победительницей Кубка Федерации 1999 года.