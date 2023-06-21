Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку россиян для участия в Гран-при

Организация в апреле допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены будут допускаться до участия в этапах Гран-при в нейтральном статусе только после того, как пройдут трехэтапную проверку в комитете Всемирной федерации тхэквондо (WTF). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе WTF.

"Совет Всемирной федерации тхэквондо 3 апреля 2023 года разрешил участие отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с российскими и белорусскими паспортами в турнирах под эгидой WTF начиная с чемпионата мира 2023 года в Баку, - сказал представитель пресс-службы. - Таким образом, отдельные нейтральные спортсмены смогут принять участие в Гран-при, если займут достаточно высокое место, чтобы пройти квалификацию".

"Комитет по проверке проведет трехэтапный процесс проверки для любых отдельных нейтральных спортсменов, которые имеют право участвовать в Гран-при в соответствии с их рейтинговыми позициями, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим условиям участия", - добавил собеседник ТАСС.

Турниры серии Гран-при по тхэквондо являются рейтинговыми, их участники получают возможность набирать квалификационные очки, необходимые для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня. По итогам турнира российские спортсмены выиграли одну золотую и четыре бронзовые медали. Чемпионкой стала Лилия Хузина (весовая категория до 62 кг). Бронзовые медали выиграли Татьяна Минина (до 53 кг), Полина Хан (до 73 кг), Кристина Адебайо (свыше 73 кг) и Кадырбек Дауров (до 74 кг). Всемирная федерация тхэквондо после проверки российской заявки за несколько дней до старта чемпионата мира приняла решение не допускать до участия в турнире олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина. По информации ТАСС, спортсменов отстранили из-за претензий к их социальным сетям.

С 9 по 11 июня в Риме проходил турнир серии Гран-при, тхэквондисты из России не получили приглашений принять участие из-за низкого рейтинга. Следующие этапы Гран-при пройдут с 1 по 3 сентября во Франции и с 10 по 12 октября в Китае. Финал Гран-при состоится в Манчестере 2-3 декабря.