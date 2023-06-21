Уимблдон предоставил wild card 43-летней Винус Уильямс

Также в основную сетку по специальному приглашению попала украинка Элина Свитолина

ТАСС, 21 июня. Организаторы Уимблдона предоставили специальное приглашение (wild card) бывшей первой ракетке мира американке Винус Уильямс для участия в основной сетке соревнований. Об этом в среду сообщает пресс-служба теннисного турнира.

Также в основную сетку турнира среди женщин по специальному приглашению попали британки Кэти Бултер, Джоди Беррейдж, Хэрриет Дарт, Кэти Суон, Хезер Уотсон, а также украинка Элина Свитолина. Из мужчин по wild card в основной сетке выступят бельгиец Давид Гоффен и британцы Лиам Броуди, Артур Фери, Джордж Лоффхаген, Райан Пенистон, Ян Хойнский. Еще трех спортсменов, которым достанутся специальные приглашения, организаторы объявят позднее.

19 июня Уильямс обыграла в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме (Великобритания) итальянку Камилу Джорджи. Американка одержала первую победу с января текущего года. 13 июня спортсменка провела первый матч после травмы, полученной в январе, уступив швейцарке Селин Наэф в нидерландском Хертогенбосе.

Уильямс занимает 697-ю позицию в мировом рейтинге, на счету американки 49 побед на турнирах WTA. Она выиграла 7 турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14 - в парном. На Уимблдоне американка побеждала 11 раз - 5 в одиночном разряде, 6 - в парном. Она также является четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. Действующими победителями соревнований являются серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.