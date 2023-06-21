21 июня, 10:07,
обновлено 21 июня, 10:22
Футбол в Испании

Пятикратный победитель футбольной Лиги чемпионов Кроос продлил контракт с "Реалом"

EPA-EFE/ DAVID RAWCLIFFE
Полузащитник "Реала" Тони Кроос
© EPA-EFE/ DAVID RAWCLIFFE

Соглашение рассчитано на один сезон

ТАСС, 21 июня. Немецкий полузащитник Тони Кроос продлил контракт с испанским футбольным клубом "Реал". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Кроосу 33 года, он выступает за "Реал" с лета 2014 года. В составе команды полузащитник провел 417 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 89 голевых передач. Вместе с "Реалом" игрок пять раз победил на клубном чемпионате мира, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и победителем суперкубка страны, один раз завоевал Кубок Испании. По ходу карьеры футболист также выступал за германские "Байер" и "Баварию", в составе которой трижды выиграл чемпионат и Кубок Германии, по одному разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Суперкубке Германии и клубном чемпионате мире.

В составе сборной Германии Кроос принял участие в 106 матчах, отметившись 17 голами и 19 передачами. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2014 году и стал бронзовым призером мирового первенства 2010 года. Кроос завершил выступления за сборную Германии в июле 2021 года. 

Теги:
Футбол в Испании
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