Пятикратный победитель футбольной Лиги чемпионов Кроос продлил контракт с "Реалом"

Соглашение рассчитано на один сезон

ТАСС, 21 июня. Немецкий полузащитник Тони Кроос продлил контракт с испанским футбольным клубом "Реал". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Кроосу 33 года, он выступает за "Реал" с лета 2014 года. В составе команды полузащитник провел 417 матчей, в которых забил 27 мячей и отдал 89 голевых передач. Вместе с "Реалом" игрок пять раз победил на клубном чемпионате мира, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании и победителем суперкубка страны, один раз завоевал Кубок Испании. По ходу карьеры футболист также выступал за германские "Байер" и "Баварию", в составе которой трижды выиграл чемпионат и Кубок Германии, по одному разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Суперкубке Германии и клубном чемпионате мире.

В составе сборной Германии Кроос принял участие в 106 матчах, отметившись 17 голами и 19 передачами. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2014 году и стал бронзовым призером мирового первенства 2010 года. Кроос завершил выступления за сборную Германии в июле 2021 года.