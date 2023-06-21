В ЦСКА опровергли информацию о согласии футболиста Чалова на переход в "Галатасарай"

У клуба не было никаких контактов по вопросу перехода нападающего, отметил Роман Бабаев

ТАСС, 21 июня. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" не вел переговоров о переходе нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом в среду "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было", - сказал Бабаев.

Ранее в среду турецкий портал Fanatic сообщил, что Чалов дал устное согласие на переход в "Галатасарай", а о подписании контракта с россиянином может быть объявлено в ближайшие недели.

Чалову 25 лет, в прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в разных турнирах, забив 24 мяча и сделав 6 результативных передач, и стал обладателем Кубка России. Контракт форварда с ЦСКА истекает в 2024 году.