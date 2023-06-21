СФ одобрил закон об интеграции новых регионов в систему физкультуры и спорта России

Срок переходного периода устанавливается до 1 января 2026 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в систему физической культуры и спорта РФ. Срок переходного периода устанавливается до 1 января 2026 года.

Закон в том числе закрепляет особенности создания и государственной аккредитации региональных спортивных федераций, признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.

"Включение в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ лиц, признанных гражданами России, и граждан РФ, постоянно проживавших на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей на день их принятия в Российскую Федерацию, осуществляется министерством спорта на основании предложений общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта", - говорится в законе.

Согласно закону, материально-техническое обеспечение, закупка экипировки спортивных сборных команд новых регионов, обеспечение их участия во всероссийских официальных соревнованиях будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.