Ольховский оценил шансы Медведева и Рублева на выход в четвертьфинал турнира ATP в Галле

Даниил Медведев сыграет с сербом Ласло Дьере, Андрей Рублев - с Янником Ханфманном из Германии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Исход матчей второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле с участием россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева больше будет зависеть от них, чем от их соперников. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Многое будет зависеть от Андрея, но в прошлый раз он проиграл Ханфманну в Риме. Он выбивал Андрея своими подачами, так что я думаю, теперь он будет ближе принимать их к корту. Думаю, команда Андрея сделает выводы и правильно тактически подготовится к матчу, но темп Андрея гораздо выше", - сказал Ольховский.

"Что касается матча Даниила, когда у него хорошо идет подача и игра с лета, то любому сопернику будет неудобно играть с ним на траве. Я думаю, он не только пройдет в следующий круг, но и в целом добьется хороших результатов в травяной части сезона", - добавил собеседник агентства.

В среду Медведев сыграет с сербом Ласло Дьере за выход в четвертьфинал соревнований, а Рублев в четверг встретится с представителем Германии Янником Ханфманном.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).