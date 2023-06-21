21 июня, 11:16,
обновлено 21 июня, 12:03
Футбол в России

Мележиков объяснил, почему покинул пост гендиректора футбольного клуба "Спартак"

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Евгений Мележиков
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Такое решение принято в интересах развития клуба, подчеркнул Евгений Мележиков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Евгений Мележиков принял решение об уходе с поста генерального директора московского футбольного клуба "Спартак" в интересах развития команды. Об этом Мележиков сообщил журналистам в среду.

20 июня пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Олега Малышева генеральным директором клуба.

"Я искренне заявляю, это не демарш с моей стороны, это выработанное в последние полтора месяца решение, общее и совместное, в интересах развития клуба. За тот период, а это два с половиной года, сложный период был, наверное, мы клуб удержали, он показал достойные результаты, хотя хотелось бы лучшего и большего. Но сейчас мы понимаем, что клубу нужно дать новый импульс и движение. Я считаю, что новое движение должен задать новый человек. Я рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит это движение. Хочу пожелать ему успехов, сдаю пост с уважением", - сказал Мележиков.

"Я принял решение помогать по возможности, когда это будет необходимо. Мне предлагали должность в структуре "Лукойла", но это проект, связанный с развитием инфраструктуры, по которой большие планы. Я отказался не потому, что я не хочу и устал, думаю, что двух-трех недель хватит отдохнуть. Но эффективен человек тогда, когда ему нравится", - добавил он.

Мележиков занимал пост генерального директора "Спартака" с июня 2021 года. До этого с декабря 2020 года он работал в должности управляющего директора клуба после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова. С 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года он был директором по безопасности "Спартака". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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