Мележиков заявил, что в "Спартаке" положительно оценили его работу в прошедшем сезоне

Новым генеральным директором столичного клуба вместо Евгения Мележикова стал Олег Малышев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" положительно оценил работу Евгения Мележикова на посту генерального директора в прошедшем сезоне. Об этом Мележиков рассказал журналистам в среду.

"Могу сказать, что работа клуба оценена советом директоров положительно, моя работа оценена положительно. Клуб работу не останавливал, до вчерашнего дня работал я, вчера сделал передачу дел. Олег не новый человек в "Спартаке", в течение года занимался курированием определенных направлений, начали работу с аудита, который проводила компания Олега", - сказал Мележиков.

"В целом за тот период и сейчас работа клуба оценена положительна, замечаний нет. Лично моя оценка по третьему результату - он удовлетворительный, но меня не радует то, что могли быть выше в таблице", - добавил бывший генеральный директор "Спартака".

Во вторник "Спартак" объявил о том, что Олег Малышев сменит Мележикова на посту генерального директора клуба.

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.