Федерация санного спорта Россия выплатила ежегодный взнос в FIL

Ранее делегаты конгресса организации большинством голосом поддержали решение продлить отстранение россиян

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) выплатила ежегодный взнос в Международную федерацию санного спорта (FIL) за сезон-2022/23. Об этом ТАСС сообщил в среду исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

"Мы выплатили взнос, это было сделано еще до начала конгресса", - сказал Тюрин.

Конгресс FIL проходил в Бухаресте с 17 по 18 июня. Делегаты конгресса большинством голосов поддержали решение исполкома FIL продлить до дальнейшего уведомления отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации.

"Да, к сожалению, было принято такое решение. Но надо также отметить, что отношение к российским представителям со стороны иностранных коллег в корне изменилось по сравнению с тем, что было на конгрессе годичной давности. Наше мнение по тому или иному вопросу было очень важно", - добавил собеседник ТАСС.

Россия продолжает оставаться полноправным членом FIL, поэтому она должна выплачивать членский взнос, который составляет €100.