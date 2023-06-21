"Спартак" окажет поддержку приговоренному к 18 месяцам тюрьмы футболисту Промесу

Нидерландский нападающий осужден за нападение

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" окажет поддержку нидерландскому полузащитнику Квинси Промесу, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

"На данный момент это больше юридическая проблема. Окончательное решение не принято, сейчас идет процесс апелляции. Мы надеемся, что решение суда будет изменено. Со своей стороны, где возможно, будем оказывать помощь и содействие", - сказал Малышев.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. Адвокат Промеса Роберт Малевич сообщил ТАСС, что игрок обжалует решение суда.