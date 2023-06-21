Новый гендиректор "Спартака" рассказал, что с детства болеет за красно-белых

Олег Малышев сменил Евгения Мележикова на посту генерального директора московского клуба

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев с детства болеет за красно-белых и всегда хотел связать свою жизнь с футболом. Об этом Малышев в среду рассказал журналистам.

"Огромное спасибо Евгению Владимировичу за всю работу в чрезвычайное время, - сказал Малышев. - Была смена акционера, тренера, спортивного директора. Много испытаний, которые клуб прошел с Евгением Владимировичем достойно. Отдельное спасибо, что смогли сохранить тренера. Я принимаю пост. Большое спасибо совету директоров и акционерам, что доверили такую сложную задачу".

"Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях. Мой профессиональный бэк - из консалтинга, я работал в международной консалтиновогой компании, потом в российской, специализировался на индустрии недвижимости, и в медиа. Я с детства был болельщиком футбола и "Спартака", я хотел, чтобы моя жизнь была связана с футболом", - добавил он.

Малышев сменил Евгения Мележикова на посту гендиректора "Спартака".

Малышев с 2022 года входит в состав совета директоров "Спартака". "Конечно, и близко не было такой ответственности, вчера читал новости о своем назначении, увидел, что все ужасно. Надеюсь, что удастся всех переубедить", - отметил он.

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.