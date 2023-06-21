Олег Малышев считает "Спартак" лучшим спортивным брендом в России

У клуба есть планы по развитию инфраструктуры и постройке новых объектов, отметил гендиректор "Спартака"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Спартак" является самым мощным спортивным брендом в России, и руководству необходимо дальше его развивать. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"Что касается приоритетных задач, для "Спартака" спортивная является главной, мне как болельщику хочется, чтобы "Спартак" выигрывал. Приоритетная задача - оказать максимальное содействие спортивному блоку в преддверии подготовки к сезону, завершить дела по трансферам. Бренд "Спартака" - самый мощный в России, нам нужно развивать его дальше, есть планы по развитию инфраструктуры, постройке новых объектов", - сказал Малышев.

"Сейчас непростое время, но мы хотим, чтобы стадион максимально заполнялся и охват болельщиков увеличился. Сейчас сформирован план, мы понимаем, каких игроков ищем, он согласован с тренером. Совет директоров и скауты будут предлагать кандидатов, я буду следить за выполнением плана и быстрым принятием решения", - добавил он.

Малышев сменил на посту гендиректора "Спартак" Евгения Мележикова 20 июня.