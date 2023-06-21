В "Спартаке" не исключили заключения соглашения с иностранными клубами в будущем

Олег Малышев отметил, что не ожидает радикальных изменений в составе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" может рассмотреть вариант заключения партнерского соглашения с зарубежным футбольным клубом, который мог бы помочь команде в том числе в развитии молодых игроков. Об этом журналистам в среду рассказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"Консолидированное мнение спортивного блока заключается в том, что мы изучаем, какого уровня будет соревнование во Второй лиге. На данный момент считаем, что игрокам интереснее играть в аренде, а не во второй команде. Соответственно, мы дальше будем наблюдать, как будет развиваться Вторая лига. Решение о приобретении зарубежного фарм-клуба пока преждевременно. Но мы рассматриваем варианты партнерских отношений, особенно из дружественных стран, не исключаем аренды в эти клубы", - заявил Малышев.

"Мы доверяем составу и тренерскому штабу, не ожидаем радикальных изменений в составе, большого количества трансферов. Считаем, что сейчас есть тот костяк, который может играть. Есть пожелания от тренера, мы говорим о двух-трех позициях, которые нужно усилить. Могут быть сюрпризы, жизнь подбрасывает сюрпризы. Получил травму [защитник Тамаш] Тавареш, думаем, нужно ли усиление на эту позицию", - добавил он.

Малышев сменил на посту гендиректора "Спартак" Евгения Мележикова 20 июня. Малышев вошел в состав совета директоров "Спартака" в 2022 году.