Малышев предположил, что бюджет футбольного клуба "Спартак" увеличится в новом сезоне

Генеральный директор клуба считает, что главный тренер Гильермо Абаскаль продолжит прогрессировать

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бюджет московского футбольного клуба "Спартак" в следующем сезоне будет больше, чем в предыдущем. Такое мнение журналистам в среду высказал генеральный директор клуба Олег Малышев.

"Я сейчас точные цифры не назову. Сейчас идет процесс оптимизации бюджета, мы внимательно изучаем все цифры. Я думаю, что в этом году бюджет будет больше, чем в прошлом году, насколько - смогу прокомментировать позже", - сказал Малышев.

20 июня пресс-служба "Спартака" объявила о назначении Малышева генеральным директором клуба.

Также он прокомментировал работу главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля. "Я могу оценить пока как болельщик, он тренер достаточно молодой, но амбициозный и интересный, с большим будущим, хочется, чтобы он реализовал потенциал в "Спартаке". На мой взгляд, в первый сезон Гильермо в целом показал себя очень качественным тренером, который продолжает прогрессировать. Были матчи, которые меня расстроили, мы вместе обсуждали, что к этому привело, и мне нравится, что Гильермо не паникует, видит проблему, смотрит, как улучшить", - добавил генеральный директор "Спартака".

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Абаскаль возглавил красно-белых в июне 2022 года, действующий контракт специалиста рассчитан до 2025 года.