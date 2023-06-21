В МОК заявили о проведении проверки в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Марк Адамс отметил, что проверка будет весить также и в отношении почетных членов организации

ТАСС, 21 июня. Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) проверит членов организации Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ. Об этом журналистам в среду заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс по итогам двухдневного заседания исполкома организации, которое прошло в Лозанне.

"Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое - активная поддержка боевых действий, второе - контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике", - сказал Адамс.

Он подчеркнул, что проверка будет вестись в отношении как действующих, так и почетных членов МОК, к числу которых относятся Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК выступил с рекомендациями допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК подчеркнули, что нынешние рекомендации не связаны с возможным участием спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года, Исинбаева - с 2016 года. Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России. Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира в прыжках с шестом.