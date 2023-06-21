В МОК не могут обозначить временные рамки по решению о допуске россиян к Олимпиаде

Марк Адамс отметил, что организация вынесет решение в "правильное время"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не может обозначить временные рамки по принятию решения о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом журналистам в среду заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс по итогам двухдневного заседания исполкома организации, которое прошло в Лозанне.

"Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки, мы примем решение [о допуске] в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже еще не принято, у нас еще достаточно времени", - отметил Адамс.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. "Я сейчас был с президентом [МОК] в Баку, там [в чемпионате мира по тхэквондо] принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании. В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов спорта тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте", - сказал Адамс.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК подчеркнули, что нынешние рекомендации не связаны с Олимпиадой в Париже.