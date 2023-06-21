21 июня, 13:56
Летние олимпийские виды спорта

Российская шпажистка Жаркова выиграла чемпионат Союзного государства

В финале Евгения Жаркова победила Кристину Ясинскую

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Представительница Ростовской области Евгения Жаркова в среду выиграла чемпионат Союзного государства по фехтованию в индивидуальных соревнованиях шпажисток. Турнир проходит в Минске.

В финале Жаркова со счетом 15:13 обыграла Кристину Ясинскую из Московской области. В полуфинале Жаркова победила другую представительницу Московской области Юлию Личагину (15:12), Ясинская - Полину Хаертдинову из Башкортостана (15:13). Личагина и Хаертдинова заняли третье место.

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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