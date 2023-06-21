Один из этапов Russian Judo Tour пройдет в Челябинске

В соревнованиях планируется участие около 400 спортсменов

ТАСС, 21 июня. Челябинск с 24 по 25 июня примет один из этапов соревнований по дзюдо Russian Judo Tour. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Соревнования пройдут на ледовой арене "Трактор". В них примут участие около 400 спортсменов, планируется выступление представителей Белоруссии, Армении, Монголии и других стран. Медали будут разыграны в 14 весовых категориях. Призовой фонд турнира составит 7,3 млн рублей.

Проект Russian Judo Tour стартовал в 2022 году, его основные цели - поддержка отечественных дзюдоистов и повышение интереса к профессиональному дзюдо в России.