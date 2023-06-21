Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Россиянин в трех сетах обыграл серба Ласло Дьере

ТАСС, 21 июня. Россиянин Даниил Медведев в среду обыграл серба Ласло Дьере в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Медведева, получившего на турнире первый номер посева. Дьере выступал без номера посева. Следующим соперником россиянина станет испанец Роберто Баутиста-Агут (8-й номер посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Дьере 28 лет, он занимает 65-ю строчку в мировом рейтинге, на его счету два титула ATP. Лучшим результатом серба на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2019, 2021).

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002). Медведев в прошлом сезоне дошел до финала соревнований.