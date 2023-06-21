Каманцев считает, что работа на турнире CAFA поможет арбитру Левникову стать лучше

Глава департамента судейства Российского футбольного союза надеется, что практика приглашения арбитров из России на международные матчи будет возобновляться

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Работа на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) поможет российскому арбитру Кириллу Левникову стать более качественным судьей. Такое мнение ТАСС в среду высказал глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев.

Левников обслужил два матча на чемпионате CAFA, среди которых был финал турнира между сборными Узбекистана и Ирана (0:1). Его помощниками были Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

"Российский футбольный союз очень доволен тем, что Кирилл Левников обслуживал решающий матч международного соревнования, - сказал Каманцев. - Для наших арбитров это уже совершенно необычные и забытые эмоции. Кирилл очень благодарен за оказанное ему доверие как со стороны Российского футбольного союза, так и с принимающей стороны. Надеемся, что практика приглашения российских арбитров всех разновидностей футбола потихоньку будет возобновляться и наши судьи будут обслуживать разного рода международные матчи".

"Участие в международных матчах для нас очень важно, поскольку это новые эмоции, новый опыт взаимодействия с другими командами, менталитетом. Безусловно, эта работа поможет Кириллу стать более качественным арбитром, сделать соответствующие выводы из матчей, которые он обслужил. Будем надеяться, что этот турнир и этот вызов будут не исключением, а наоборот, развивающейся практикой работы наших арбитров за рубежом", - добавил Каманцев.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Левникову 39 лет, он является судьей ФИФА с 2016 года. Арбитр обслуживал матчи Лиги Европы и отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.