Янчук: по скорости Дьере не уступал Медведеву на турнире ATP в Галле

В среду российский теннисист обыграл сербского спортсмена и вышел в четвертьфинал соревнований

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву пришлось приложить много усилий для выхода в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле, так как его соперник по второму кругу серб Ласло Дьере не уступал ему в скорости. Такое мнение ТАСС в среду высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу Медведева. Следующим соперником россиянина станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

"На траве Даниил не так эффективно играет, как на "харде", здесь нельзя так долго удерживать мяч в игре, потому что отскок быстрее. Сегодня Медведев играл на равных против своего соперника, но в конце он показал, что обладает более высоким мастерством. Однако ему пришлось постараться, побегать, попотеть, попыхтеть, прежде чем выйти на финишную прямую. По скорости Дьере не уступал Медведеву, но если бы игра шла на "харде", уверен, игра бы закончилась победой нашего теннисиста в двух сетах", - сказал Янчук.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002). Медведев в прошлом сезоне дошел до финала соревнований.