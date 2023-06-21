Арбитр Левников считает отличным опытом работу на турнире CAFA

Судья работал на двух матчах соревнования, включая финал

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Работа на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) является отличным опытом для российского арбитра Кирилла Левникова. Об этом он рассказал ТАСС в среду.

Левников обслужил два матча на чемпионате CAFA, среди которых был финал турнира между сборными Узбекистана и Ирана (0:1). Его помощниками были Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

"Очень рад, что мне доверили работу на финальном матче турнира, - сказал Левников. - На стадионе была отличная атмосфера, матч посетили более 35 тыс. зрителей. Большое спасибо Равшану Ирматову и CAFA за такую возможность. Надеюсь, что российские арбитры в новом сезоне будут чаще работать на международных матчах, это отличный опыт и практика".

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Левникову 39 лет, он является судьей ФИФА с 2016 года. Арбитр обслуживал матчи Лиги Европы и отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.