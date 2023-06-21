Гулевский допустил, что "Динамовские спортивные игры" могут стать традиционным событием

Первые соревнования прошли с 15 по 21 июня в Казани и были посвящены столетию общества "Динамо"

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. "Динамовские спортивные игры", которые впервые в истории прошли этим летом в Казани, могут стать традиционным событием. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский во время церемонии закрытия турнира.

"Я очень доволен проведенным праздником, мы еще будем долго о нем помнить, подводить итоги. Выпустим книгу или как минимум буклет, который будет нас обязывать сделать эти соревнования традиционными. Будем стараться, чтобы в будущем они проходили на столь же высоком уровне организации, как в Республике Татарстан", - сказал Гулевский.

Собеседник агентства отметил развитую спортивную инфраструктуру Казани. "На наш спортивный форум прибыло порядка 2 000 человек, мы соревновались в 13 видах спорта, разыграли 144 комплекта наград. Приехали очень именитые спортсмены, семь заслуженных мастеров спорта, 79 мастеров спорта международного класса, порядка 216 мастеров спорта. Показали очень серьезные спортивные результаты, - добавил он. - Это были соревнования, на мой взгляд, хорошего европейского уровня. Объекты спортивной инфраструктуры отвечают всем требованиям мировых соревнований, судейство было великолепное".

Игры были посвящены столетию общества "Динамо" и проходили с 15 по 21 июня. За медали боролись спортсмены из 70 регионов России, а также представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Белоруссии. К участию в соревнованиях были допущены аттестованные сотрудники и военнослужащие федеральных органов исполнительной власти, гражданские служащие и специалисты федеральных органов исполнительной власти, другие члены общества "Динамо", достигшие 18-летнего возраста.