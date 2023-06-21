21 июня, 15:15
Футбол в России

"Спартак" объявил об уходе польского футболиста Мацея Рыбуса

Защитник выступал за московский клуб с июня 2022 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Польский защитник Мацей Рыбус и московский футбольный клуб "Спартак" расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом в среду сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что Рыбус покидает "Спартак" в статусе свободного агента. 18 июня спортивный директор казанского "Рубина" Эдуард Сафонов сообщил "Спорт-Экспрессу", что клуб работает над приобретением Рыбуса.

Рыбусу 33 года, он выступал за "Спартак" с 11 июня 2022 года. Футболист провел за московский клуб 12 матчей, забив один мяч и отдав одну результативную передачу. Ранее Рыбус выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Локомотив", польскую "Легию" и французский "Лион". Вместе с "Локомотивом" защитник стал чемпионом России, дважды обладателем Кубка России, также он один раз выигрывал Суперкубок России.

В составе сборной Польши футболист провел 37 матчей, он участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионате мира 2018 года. 20 июня Польский футбольный союз объявил о том, что главный тренер сборной Чеслав Михневич не станет вызывать Рыбуса в расположение национальной команды после того, как он решил продолжить карьеру в России и перед началом нового сезона подписал контракт со "Спартаком". 

Теги:
Российский футбол
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