УЕФА дисквалифицировал Моуринью на четыре матча за оскорбление судьи финала Лиги Европы

После финала Лиги Европы тренер на парковке стадиона в грубой форме выразил недовольство работой судьи Энтони Тейлора

ТАСС, 21 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера итальянской "Ромы" португальца Жозе Моуринью на четыре матча за конфликт с главным арбитром финальной встречи Лиги Европы с испанской "Севильей" Энтони Тейлором. Об этом в среду сообщила пресс-служба УЕФА.

Дисквалификация распространяется на турниры под эгидой УЕФА.

Встреча между "Ромой" и "Севильей" прошла 31 мая в Будапеште и завершилась победой испанской команды в серии пенальти. После матча Моуринью, оставшийся недовольным работой Тейлора, на парковке стадиона оскорбил английского арбитра. Тейлор показал игрокам "Ромы" семь желтых карточек.

"Рому" оштрафовали на €50 тыс. и запретили клубу продавать билеты на следующий гостевой матч еврокубка за бросание на поле посторонних предметов, использование пиротехники, массовые беспорядки и повреждения стадиона. Итальянский клуб обязали в течение 30 дней связаться с Венгерской федерацией футбола для возмещения ущерба. Также римляне были оштрафованы на €5 тыс. за неподобающее поведение команды.

По итогам финальной встречи Лиги конференций между итальянской "Фиорентиной" и английским "Вест Хэмом" клуб из Лондона оштрафовали на €50 тыс. Ему запретили продажу билетов на два следующих гостевых матча еврокубков (один из которых - условно) за бросок болельщиком команды постороннего предмета в голову капитана "Фиорентины" Кристиано Бираги. Также "Вест Хэм", ставший победителем турнира, оштрафован на €8 тыс. за прорыв болельщиков на поле после финального свистка.